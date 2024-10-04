Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост
Украина призвала Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, обязать РФ демонтировать незаконно построенный Керченский мост.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", который цитирует выступление на слушаниях заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой
Прямая речь Золотаревой: "Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия".
Детали: По ее словам, демонтаж моста – это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.
"Мы просим этот трибунал сказать России: "Хватит". Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества", – сказала Золотарева.
Также, по ее словам, надо приказать России, чтобы она предоставила гарантии, что не повторит своих нарушений в будущем.
"Россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.
Необходимо приказать России провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду.
Также необходимо приказать России принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба", – подытожила Золотарева.
Предыстория:
- Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
- В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но лишь в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.
- 23 сентября 2024 года в Гааге начались слушания по существу по делу.
- В рамках дела Украина отмечает, в частности, незаконность Керченского моста и просит трибунал применять Конвенцию по морскому праву так, как она написана, чтобы привлечь Россию к ответственности.