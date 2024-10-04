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Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Кристина Бондарева, Ирина БалачукПятница, 4 октября 2024, 08:11
Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост
Фото с wikipedia.org

Украина призвала Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, обязать РФ демонтировать незаконно построенный Керченский мост.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", который цитирует выступление на слушаниях заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой

Прямая речь Золотаревой: "Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия".

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Детали: По ее словам, демонтаж моста – это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.

"Мы просим этот трибунал сказать России: "Хватит". Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества", – сказала Золотарева.

Также, по ее словам, надо приказать России, чтобы она предоставила гарантии, что не повторит своих нарушений в будущем.

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"Россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.

Необходимо приказать России провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду.

Также необходимо приказать России принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба", – подытожила Золотарева.

Предыстория:

  • Украина инициировала арбитражное производство против РФ в сентябре 2016 года с целью защиты своих прав как прибрежного государства в прилегающих к Крыму акваториях в Черном море, Азовском море и Керченском проливе.
  • В феврале 2020 года арбитражный трибунал в Гааге подтвердил свою юрисдикцию рассматривать иск Украины, но лишь в части Азовского моря и Керченского пролива, а также похищения наших природных ресурсов.
  • 23 сентября 2024 года в Гааге начались слушания по существу по делу.
  • В рамках дела Украина отмечает, в частности, незаконность Керченского моста и просит трибунал применять Конвенцию по морскому праву так, как она написана, чтобы привлечь Россию к ответственности.

РосcияКерченский проливКрымКерченский мост
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