Украина просит трибунал в Гааге обязать Россию демонтировать Керченский мост

Украина призвала Арбитражный трибунал в Гааге, который рассматривает дело о нарушении Россией Морской конвенции ООН, обязать РФ демонтировать незаконно построенный Керченский мост.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", который цитирует выступление на слушаниях заместителя Агента Украины Оксаны Золотаревой

Прямая речь Золотаревой: "Россия незаконно построила этот мост, и теперь она должна его убрать, чтобы обеспечить проход через Керченский пролив в соответствии с международным правом. Россия должна сделать это в соответствии с другими обязательствами UNCLOS (Конвенции ООН по морскому праву) по защите морской окружающей среды и подводного культурного наследия".

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Детали: По ее словам, демонтаж моста – это единственный способ восстановить проход для судов всех стран, которые использовали пролив в прошлом, и судов, которые будут использовать пролив в будущем.

"Мы просим этот трибунал сказать России: "Хватит". Мы просим вас воплотить замысел Конвенции по морскому праву. Мы просим вас соблюдать правовые нормы Мирового океана, разработанные для защиты общих интересов всего человечества", – сказала Золотарева.

Также, по ее словам, надо приказать России, чтобы она предоставила гарантии, что не повторит своих нарушений в будущем.

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"Россия должна получить приказ убрать последствия своих незаконных действий, освободив и аннулировав свою регистрацию украинских буровых установок, которые она незаконно захватила и чей флаг изменила.

Необходимо приказать России провести соответствующие исследования о влиянии российских строительных проектов в Керченском проливе на морскую окружающую среду.

Также необходимо приказать России принять меры для устранения экологического ущерба, причиненного этими проектами, и для изучения продолжающихся рисков нанесения экологического ущерба", – подытожила Золотарева.

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