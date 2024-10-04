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Россияне повредили админздание предприятия на Кировоградщине: 1 травмированный

Ирина БалачукПятница, 4 октября 2024, 08:36
Россияне повредили админздание предприятия на Кировоградщине: 1 травмированный
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Российские захватчики атаковали беспилотниками Кировоградскую область – повредили административное здание одного из предприятий и ранили мужчину.

Источник: глава ОВА Андрей Райкович в Telegram

Прямая речь главы области: "Очередная вражеская дроновая атака не обошла Кировоградщину. В Голованевском районе повреждено админздание одного из предприятий. Легкие травмы получил работник предприятия".

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Детали: Райкович добавил, что на месте работают соответствующие службы.

Кировоградская областьбеспилотники
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