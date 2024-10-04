Генштаб: Оккупанты 142 раза атаковали позиции ВСУ – горячее всего на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте состоялось 142 боевых столкновения, активнее всего российские войска атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 4 октября

Дословно: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе".

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Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов.

На Лиманском направлении украинские войска остановили 13 атак противника.

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На Северском направлении враг атаковал 1 раз.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз.

На Торецком направлении враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки.

На Времовском направлении украинские защитники остановили 3 атаки противника в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки.

На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.

Продолжается операция в Курской области.