Генштаб: Оккупанты 142 раза атаковали позиции ВСУ – горячее всего на Покровском направлении
За минувшие сутки на фронте состоялось 142 боевых столкновения, активнее всего российские войска атакуют на Покровском и Кураховском направлениях.
Источник: сводка Генштаба по состоянию на 08:00 4 октября
Дословно: "Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением трех ракет, а также 67 авиационных ударов, в частности сбросил 135 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил более четырех тысяч обстрелов, из них 105 из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1585 дронов-камикадзе".
Детали: На Харьковском направлении враг четыре раза проводил наступательные и штурмовые действия в районах Старицы и Волчанска.
На Купянском направлении за сутки произошло 11 атак оккупантов.
На Лиманском направлении украинские войска остановили 13 атак противника.
На Северском направлении враг атаковал 1 раз.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 6 раз.
На Торецком направлении враг девять раз пытался продвинуться вперед в районе Торецка, Дачного и Нелиповки.
На Покровском направлении украинские защитники остановили 30 штурмовых и наступательных действий агрессора.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки.
На Времовском направлении украинские защитники остановили 3 атаки противника в районе Богоявленки и одну - вблизи Максимовки.
На Ореховском направлении вражеские подразделения дважды пытались продвинуться в районах Каменского и Новоданиловки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность и артиллерийские обстрелы.
Продолжается операция в Курской области.