ПВО уничтожила 9 из 19 "Шахедов" врага

В ночь на 4 октября Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 19-ю дронами-камикадзе, в результате противовоздушного боя было сбито 9 БпЛА, еще 7 нейтрализовала РЭБ.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Враг выпустил 19 ударных БпЛА типа Shahed из российских районов Приморско-Ахтарска и Курска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

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9 дронов противника сбила противовоздушная оборона в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

7 вражеских беспилотников были локально потеряны, вероятно в результате противодействия РЭБ. Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.