Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ПВО уничтожила 9 из 19 "Шахедов" врага

Валентина РоманенкоПятница, 4 октября 2024, 09:18
ПВО уничтожила 9 из 19 Шахедов врага
иллюстрация Воздушных сил

В ночь на 4 октября Россия атаковала объекты критической инфраструктуры Украины 19-ю дронами-камикадзе, в результате противовоздушного боя было сбито 9 БпЛА, еще 7 нейтрализовала РЭБ.

Источник: Воздушные силы ВСУ в соцсетях

Детали: Враг выпустил 19 ударных БпЛА типа Shahed из российских районов Приморско-Ахтарска и Курска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Реклама:

9 дронов противника сбила противовоздушная оборона в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

7 вражеских беспилотников были локально потеряны, вероятно в результате противодействия РЭБ. Отмечается, что информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

ШахедПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский прилетел в Хорватию

Нобелівська премія: оголосили лауреатів нагороди з хімії

Рада остановила мобилизацию ограниченно годных мужчин до 25 лет

фотоГБР нашло у депутата в Хмельницкой области более 1,5 млн незадекларированных долларов

Приватбанк избрал нового председателя правления: что о нем известно

Президент Финляндии заявил о формировании НАТО 3.0: будет сдерживать угрозы с Востока

Все новости...
Шахед
В Киеве из-за обломков «Шахеда» выбило окно в многоэтажке
Этой ночью угроза ударных БПЛА была в ряде областей: в столице работала ПВО
В Беларуси над городом в Гомельской области взорвался "Шахед" – Гаюн
Последние новости
14:10
Пока идет война, будет марафон "Единые новости" – Точицкий
14:09
Почти 90% денег от продажи авто в России уходят в Китай – АвтоВАЗ
14:03
фотоВ Литве на мосту в Калининградскую область установили "зубы дракона"
14:00
фотоВ Ровно задержали организаторов схемы уклонения от мобилизации через МСЭК
13:52
"10 страниц бреда". Леся Гасиджак прокомментировала решение суда в иске о травле
13:44
Премьер Словакии назвал журналистов "кровожадными уродами", которых надо обуздать
13:32
Украине не хватает денег на производство дронов: могут открыть их экспорт – FT
13:25
Украина в экстра-тайме проиграла Франции и не поедет на ЧМ-2025 по пляжному футболу
13:17
"Цемин Украина" выиграл аукцион по приватизации ОГХК: ее хотел продать Сенниченко еще в 2021
13:09
Япония за время большой войны передали Украине 12 грузов энергетической помощи
Все новости...
Реклама:
Реклама: