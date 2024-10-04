Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, глава Польской крестьянской партии, заявил, что блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не решат вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Wirtualna Polska

Прямая речь Косиняка-Камыша: "Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни".

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Детали: Он подчеркнул, что "вопрос военной помощи (Украине – ред.) – это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

Министр подчеркнул: даже если страны-члены ЕС дадут согласие на членство Украины, то его Польская крестьянская партия, которая входит в правительственную коалицию, выступит против, если не будет проведена эксгумация и не будет почтена память жертв.

По его словам, вступление в ЕС – это действие для развития, для повышения уровня функционирования как государства, и для этого нужно выполнить "определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории".

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"История не для историков, как сказал министр Кулеба, это худшая формулировка, которую можно использовать", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Комментируя слова Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина", министр сказал, что он с ним принципиально не согласен.

"Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с которыми ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?", – спросил Косиняк-Камыш.

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