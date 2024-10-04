Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Пятница, 4 октября 2024, 09:35
Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.
Источник: Сумская ОВА
Детали: Отмечается, что местные власти зафиксировали 28 взрывов:
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- Сумская громада: армия РФ атаковала территория, используя БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате чего пострадал 1 гражданский человек.
- Хотинская громада: зафиксировано три взрыва в результате пусков КАБ.
- Белопольская громада: осуществлено четыре пуска КАБ.
- Шалигинская громада: враг обстреливал из артиллерии (8 взрывов) и минометов (8 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксировано три взрыва из-за атаки КАБ.
- Николаевская громада: враг нанес один пуск КАБ (1 взрыв).
Предыстория:
3 октября российские военные атаковали Сумскую общину беспилотником типа "Герань-2", в результате чего пострадали 8 человек.