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Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал

Анастасия ПроцПятница, 4 октября 2024, 09:35
Армия РФ 14 раз ударила по пограничье Сумщины: 1 человек пострадал
Иллюстративное фото: Getty Images

Ночью и утром россияне совершили 14 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В результате атаки пострадал один человек.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Отмечается, что местные власти зафиксировали 28 взрывов:

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  • Сумская громада: армия РФ атаковала территория, используя БпЛА типа "Герань-2" (1 взрыв), в результате чего пострадал 1 гражданский человек.
  • Хотинская громада: зафиксировано три взрыва в результате пусков КАБ.
  • Белопольская громада: осуществлено четыре пуска КАБ.
  • Шалигинская громада: враг обстреливал из артиллерии (8 взрывов) и минометов (8 взрывов).
  • Глуховская громада: зафиксировано три взрыва из-за атаки КАБ.
  • Николаевская громада: враг нанес один пуск КАБ (1 взрыв).

Предыстория:

3 октября российские военные атаковали Сумскую общину беспилотником типа "Герань-2", в результате чего пострадали 8 человек.

Сумская областьобстрел
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