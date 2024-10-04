ГУР: В Новосибирске сожгли отделение ФСБ

В российском городе Новосибирск сожгли областное управление Федеральной службы безопасности РФ.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Детали: Отмечается, что 3 октября в Новосибирске сгорело областное управление ФСБ - в выбитое окно забросили легковоспламеняющуюся смесь.

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Дословно ГУР: "Подобных событий внутри государства-агрессора становится больше, поскольку растет количество людей, готовых на отчаянные шаги, направленные против преступного режима в Кремле".