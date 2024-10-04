В Энергодаре взорвали коллаборанта, так называемого начальника охраны оккупированной ЗАЭС – ГУР
Утром 4 октября 2024 года в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник и коллаборант Андрей Короткий, причастный к репрессиям украинцев на оккупированной Запорожской атомной электростанции.
Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Детали: В ГУР сообщили, что инцидент произошел 4 октября около 7:00 утра, когда в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился Короткий.
После оккупации ЗАЭС Короткий добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, предоставляя им списки работников станции с персональными данными, указав на тех, кто имел проукраинские взгляды.
Он также участвовал в репрессиях против персонала станции и военных преступлениях против мирных жителей Энергодара.
💀 В Енергодарі вибухнув воєнний злочинець ― «начальник фізичної охорони» окупованої ЗАЕС
🔗 https://t.co/hXmU9I71sv pic.twitter.com/5PnH5eZjtV— Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) 4 жовтня 2024 р.РЕКЛАМА:
Дословно: "Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара.
Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".