В Энергодаре взорвали коллаборанта, так называемого начальника охраны оккупированной ЗАЭС – ГУР

Утром 4 октября 2024 года в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился военный преступник и коллаборант Андрей Короткий, причастный к репрессиям украинцев на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Детали: В ГУР сообщили, что инцидент произошел 4 октября около 7:00 утра, когда в Энергодаре взорвался автомобиль, в котором находился Короткий.

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После оккупации ЗАЭС Короткий добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками, предоставляя им списки работников станции с персональными данными, указав на тех, кто имел проукраинские взгляды.

Он также участвовал в репрессиях против персонала станции и военных преступлениях против мирных жителей Энергодара.

Дословно: "Участвовал в репрессиях персонала атомной электростанции, военных преступлениях против гражданских лиц временно оккупированного Энергодара.

Постоянно организовывал мероприятия, направленные на поддержку российской оккупационной армии. Как член партии Путина "Единая Россия" возглавлял в Энергодаре так называемый "совет депутатов".