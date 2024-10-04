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Кабмин просят выделить 1 млн гривен на эксгумации жертв Волынской трагедии

"Украинская правда", Кристина БондареваПятница, 4 октября 2024, 11:31
Кабмин просят выделить 1 млн гривен на эксгумации жертв Волынской трагедии
Антон Дробович. Фото: Константин Полищук

Председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович просит Кабинет министров Украины предусмотреть хотя бы 1 млн гривен на программу по поисковым работам, в том числе и по обращениям польских граждан.

Источник: Дробович в эфире национального телемарафона, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Я попросил правительство на отдельную программу выделить хотя бы 1 млн гривен. На то, чтобы у нас была отдельная программа по поисковым работам, в частности, если будут польские граждане обращаться, то мы будем пытаться им помочь".

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Детали: Дробович отметил, что годами польская сторона не может запустить ни рабочие группы, ни межведомственные комиссии, и польские граждане уже "в отчаянии обращаются непосредственно к нам".

Предыстория:

Читайте также колонку Дробовича на эту тему: Давление вместо понимания: почему Польша не заинтересована в компромиссе с Украиной по истории.

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ПольшаУкраинаКабинет министров
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