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СБУ разоблачила дельцов, которые заработали на уклонистах более 40 млн гривен

Валентина РоманенкоПятница, 4 октября 2024, 11:32
СБУ разоблачила дельцов, которые заработали на уклонистах более 40 млн гривен
фото ОГП

Правоохранители разоблачили организованную преступную группу, которая помогала военнообязанным избегать призыва.

Источник: пресс-службы СБУ и Офиса генпрокурора

Дословно ОГП: "По данным следствия, киевлянин организовал схему уклонения мужчин от призыва и дальнейшее увольнение с военной службы на основании фиктивных документов. Для этого он привлек еще 13 сообщников, в том числе военнослужащих".

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Детали: В результате комплексных мероприятий в Киевской и Харьковской областях были задержаны 14 злоумышленников, причастных к сделкам.

Во время обысков у них изъято более 1 тысячи медсправок и бланков военно-учетных документов, которые предназначались для мужчин, пытавшихся избежать военной службы.

Кроме того изъято 250 поддельных печатей и штампов, а также деньги, вероятно полученные преступным путем.

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По материалам дела, фигуранты помогали уклонистам скрыться от призыва на основании фальшивых документов военно-врачебных комиссий.

Для этого участники преступной группы обустроили в собственных домах подпольные типографии, где изготавливали поддельные справки ВВК о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Готовые фальшивки злоумышленники подавали в ТЦК для снятия уклонистов с воинского учета.

Стоимость таких "услуг" составляла от 8 до 12 тысяч долларов с одного клиента. По имеющимся данным, таким образом фигуранты "заработали" более 40 млн в гривневом эквиваленте.

Для поиска потенциальных участников схемы дельцы использовали личные связи, в частности среди действующих военных, которые пытались незаконно комиссоваться со службы.

В зависимости от совершенных правонарушений 14-м задержанным сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, злоупотреблении влиянием и уклонении от военной службы путем самокалечения или иным способом, совершенном в условиях военного положения.

Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения, отмечают прокуроры. По данным "Украинской правды", 6 лицам определено содержание под стражей с залогами от 200 до 650 тыс грн, остальным - домашний арест.

уклонистыСБУОфис генпрокурора
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