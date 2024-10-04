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ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию – Bloomberg

Уляна Кричковская, Анастасия ПроцПятница, 4 октября 2024, 11:41
ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию – Bloomberg
Иллюстративное фото: Getty Images

По информации издания Bloomberg, Европейский Союз планирует ввести пакет санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседников, первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

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Ограничения со стороны ЕС будут первым ответом на предоставление ракет, и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили собеседники журналистов.

Один из собеседников отметил, что отдельно США заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.

Напомним:

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  • Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.
  • Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.
  • 23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него относительно поставки ракет России для войны против Украины.

ИранЕСсанкции
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