ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию – Bloomberg

По информации издания Bloomberg, Европейский Союз планирует ввести пакет санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам собеседников, первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.

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Ограничения со стороны ЕС будут первым ответом на предоставление ракет, и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили собеседники журналистов.

Один из собеседников отметил, что отдельно США заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.

Напомним:

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