ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию – Bloomberg
Пятница, 4 октября 2024, 11:41
По информации издания Bloomberg, Европейский Союз планирует ввести пакет санкций против Ирана за поставки России баллистических ракет.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По словам собеседников, первый пакет мер коснется около десятка физических и юридических лиц, включая машиностроительные, металлургические и авиационные компании.
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Ограничения со стороны ЕС будут первым ответом на предоставление ракет, и сейчас рассматриваются дополнительные списки, отметили собеседники журналистов.
Один из собеседников отметил, что отдельно США заявили, что введут санкции против Ирана за его недавний удар по Израилю и хотят, чтобы союзники поступили так же.
Напомним:
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- Поставка баллистических ракет, которую США официально подтвердили 10 сентября, свидетельствует о дальнейшем углублении военных отношений между Ираном и Россией.
- Свои пакеты санкций против Ирана и России уже объявили Великобритания и США. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель передал странам-членам предложение санкций за передачу Ираном баллистических ракет России.
- 23 сентября глава Евросовета Шарль Мишель встретился в Нью-Йорке с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и во время встречи пытался давить на него относительно поставки ракет России для войны против Украины.