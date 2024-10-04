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В приложении "Армия+" зарегистрировались 300 тысяч военных менее чем за два месяца – Черногоренко

"Украинская правда"Пятница, 4 октября 2024, 12:31
В приложении Армия+ зарегистрировались 300 тысяч военных менее чем за два месяца – Черногоренко
ФОТО: MIL.IN.UA

За почти два месяца работы в приложении "Армия+" зарегистрировались 300 000 военнослужащих, а более 1 000 военных формирований уже используют его для электронных рапортов.

Источник: заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко

Прямая речь: "В сентябре в "Армия+" ежедневно авторизовывались около 5 000 военных и подавалось до 200 электронных рапортов. Это приложение создали военные для самих же военных. И поэтому лучшая для нас обратная связь – это когда приложение начинают все активнее использовать наши защитники и защитницы. И это часть цифровой трансформации нашего войска".

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Детали: Черногоренко сообщила, что активнее всего сервис внедряют в Десантно-штурмовых войсках ВСУ. 

Сейчас военнослужащие имеют возможность подавать и согласовывать 11 видов электронных рапортов, генерировать уникальный Армия ID и участвовать в опросах. 

Сейчас эти функции доступны для Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а в будущем приложение охватит все подразделения Сил обороны.

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В Министерстве обороны говорят, что в следующей версии "Армия+" появится функционал обучения по военному делу, а также расширится перечень электронных рапортов.

Заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко, отметил, что "Армия+" помогает командирам быстрее обрабатывать рапорты, независимо от места расположения командования, что значительно экономит время и ресурсы, особенно для подразделений, расположенных далеко от штабов.

Предыстория:

  • 17 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Сейчас 3,3 миллиона военнообязанных обновили военно-учетные данные в приложении.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал запуск мобильного приложения "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.

армияВооруженные силыУкраина
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