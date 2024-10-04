Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз проголосовал за высокие пошлины на электромобили из Китая – Bloomberg

Кристина Бондарева, Валентина РоманенкоПятница, 4 октября 2024, 12:50
Евросоюз проголосовал за высокие пошлины на электромобили из Китая – Bloomberg
китайские электромобили. иллюстративное фото Getty Images

Представители Евросоюза 4 октября проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с официальным Пекином.

Источник: Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, пишет "Европейская правда"

Детали: Отмечается, что 10 стран-членов ЕС проголосовали за эту меру, Германия и четыре других государства были против, а 12 воздержались. Это решение прокладывает путь к окончательному введению пошлин.

Реклама:

Европейская комиссия теперь может приступить к внедрению пошлин, которые будут действовать в течение пяти лет, сказали собеседники агентства, говорившие на условиях анонимности. Комиссия заявляла, что пошлины могут быть отменены, если Китай рассмотрит беспокойство ЕС.

Представители ЕС проголосовали после того, как расследование выявило, что Китай несправедливо субсидировал свою промышленность. Пекин отрицает это утверждение и угрожает ввести собственные тарифы на европейскую молочную, коньячную, свиноводческую и автомобильную отрасли.

ЕС активно пытается уменьшить свою зависимость от Китая, а бывший президент Европейского центрального банка Марио Драги в прошлом месяце предупредил, что конкуренция со стороны Китая представляет угрозу для ЕС.

РЕКЛАМА:

ЕС и Китай продолжат переговоры, чтобы найти альтернативу тарифам. Обе стороны изучают возможность достижения договоренности о механизме контроля за ценами и объемами экспорта вместо пошлин.

Европейская комиссия неоднократно заявляла, что любая альтернатива таможенным тарифам должна соответствовать строгим требованиям, включая соответствие правилам Всемирной торговой организации, учитывать влияние китайских субсидий и быть чем-то, что ЕС может контролировать на предмет соблюдения.

Перспектива введения пошлин побудила некоторых китайских автопроизводителей рассмотреть возможность инвестирования в заводы в Европе, что может помочь им избежать тарифов.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне голосования по автомобильным пошлинам заявил в пятницу, что Европейский Союз движется к "экономической холодной войне" с Китаем.

ЕСКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

Зеленский заявил, что КНДР передает личный состав в российское войско

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
ЕС
ЕС готовит санкции против Ирана из-за поставок баллистических ракет в Россию – Bloomberg
Глава Минобороны Польши: Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии
В Молдове выросла поддержка членства в ЕС накануне ключевого референдума
Последние новости
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
02:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
00:16
Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024
00:03
ФутболРебров рассказал о готовности Степаненко и Калюжного к матчу Лиги наций с Чехией
00:03
Как психологически подготовиться к усыновлению: советы
23:47
Мелони в разговоре с премьером Израиля возмутилась удару по миротворцам ООН в Ливане
23:17
На Херсонщине россияне убили мужчину, который ехал на мопеде: сбросили взрывчатку
23:01
Погачар побил рекорд Меркса и выдал лучший сезон в истории велоспорта
Все новости...
Реклама:
Реклама: