"Агентство оборонных закупок" закупало оружие через специмпортеров по завышенным ценам

"Агентство оборонных закупок", которое создали по стандартам НАТО в середине 2022 года, чтобы сделать закупки оружия для Украины прозрачными и исключить коррупцию, заключало договоры со спецэкспортерами, которые значительно завышали цены, нарушали сроки или вовсе не выполняли заказы, а взамен накапливали миллионные долги перед государством, в то время как ВСУ остро нуждались в вооружении.

Источник: расследование "Украинской правды" "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает

Детали: Журналист напоминает, что в то время, когда создавали Агентство, НАТО рекомендовало ликвидировать так называемых специмпортеров – компании, которые ранее продавали украинское оружие за границу, а сейчас наоборот – закупали за рубежом для Украины.

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В расследовании в частности говорится о Государственном хозрасчетном внешнеторговом предприятии "Спецтехноэкспорт", которое в середине 2022 года по просьбе Главного управления разведки МО вывели из сферы управления Минбороны и перевели в сферу управления ГУР.

Прямая речь журналиста Михаила Ткача: "По словам многочисленных собеседников "Украинской правды", касающихся закупок оружия, иногда компания ("Спецтехноэкспорт" – ред.) устанавливает рекорды по стоимости, что приводит к увеличению цен на отдельные виды вооружений у всех поставщиков, и все чаще эта государственная компания борется с самим государством в лице Агентства оборонных закупок за деньги".

Детали: В конце первого года полномасштабного вторжения новосозданное Агентство оборонных закупок получило первого руководителя. Им стал Владимир Пикузо.

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По информации источников УП, за период управления Агентством Пикузо подписал со "Спецтехноэкспортом" контрактов на общую сумму более 50 миллиардов гривен.

При этом "Спецтехноэкспорт" как специмпортер получал от государства комиссию в 3% процента от каждого контракта.

"Соответственно комиссия "Спецтехноэкспорта" за время полуторагодичного управления Агентством Пикузо составила более 1,5 миллиарда гривен. Отдельного внимания требуют эти самые контракты, которые заключали АОЗ со СТЭ – то есть Пикузо с Петровым. А точнее внимания требует стоимость, по которой покупали вооружение", – говорится в расследовании.

Так, 27 октября 2023 года "Спецтехноэкспорт" заключил госконтракт с Агентством оборонных закупок на поставку 80 тысяч 120 мм минометных выстрелов. Сумма контракта составила 2 миллиарда и почти 300 миллионов гривен. Стоимость в пересчете в евро – около 640-680 евро за единицу. Выстрелы должны были быть индийского производства. Их должны были поставлять через чешскую компанию "Excalibur army".

По информации собеседников "Украинской правды", имеющих отношение к оборонным закупкам, такая стоимость является самой высокой среди всех контрактов, заключенных после начала полномасштабного вторжения России. Средняя стоимость 120 мм выстрела составляет от 520 до 560 евро.

"Соответственно потенциальная потеря бюджетных средств только на этом контракте может составлять 11 миллионов евро или полмиллиарда гривен", – отмечает журналист.

По условиям этого контракта, Силы обороны до конца августа должны были получить 36 тысяч 120 мм минометных выстрелов, но, по данным источников УП в правоохранительных органах, по состоянию на сентябрь не получили ни одного.

В начале года "Спецтехноэкспорту" в рамках контракта перечислили аванс в почти 700 миллионов гривен. Сейчас сумма иска к компании за невыполнение этого контракта уже составляет 81 миллион гривен.

Интересно, что ряд противоречивых и невыполненных контрактов между Агентством оборонных закупок и Спецтехноэкспортом заключили в один день. Например, того же 27 октября 2023 года подписали другую госсделку на более чем 4 миллиарда гривен на поставку 24 000 единиц 125 мм осколочно-фугасного выстрела (цена за единицу составляет около 4 тысяч евро). Также индийского производства и также через чешскую компанию "Excalibur army".

По состоянию на сентябрь этого года контракт был выполнен на половину. По информации собеседников УП в оборонной сфере, аналогичный боеприпас украинский производитель предлагает по цене около 2,4 тысячи долларов за единицу. Соответственно потенциальная потеря бюджетных средств в рамках этого контракта может составлять более 40 миллионов евро. По состоянию на сейчас Агентство оборонных закупок перечислило "Спецтехноэкспорту" 2 миллиарда и почти 700 миллионов гривен.

В тот же 27 октября 2023 года СТЭ и АОЗ подписали еще один госконтракт на поставку почти 50 000 единиц 152 мм снаряда для гаубицы Д-20 на общую сумму почти 9 миллиардов гривен. Цена за единицу в пересчете составляет около 3 960 евро.

По состоянию на сейчас, по информации источников УП в оборонной сфере, поставлено только 20 000 снарядов – то есть меньше половины. По информации других специмпортеров, указанный боеприпас болгарского производства поставляется в Украину по цене 2 300 – 2 500 евро. То есть почти в два раза дешевле.

А это означает, что на одном этом контракте потенциальная потеря бюджетных средств может составлять около 80 миллионов евро. Сейчас продолжается рассмотрение иска Агентства оборонных закупок к "Спецтехноэкспорту" на сумму 42 миллиона гривен.

18 декабря 2023 года со "Спецтехноэкспортом" подписали следующий контракт на поставку 70 тысяч выстрелов 155 мм на сумму более 9 миллиардов гривен. Стоимость боеприпасов снова была завышена. И так же – компания снова не выполнила контракт: должна была для начала передать 36 тысяч единиц, но поставили лишь несколько тысяч выстрелов. По этому контракту в Киевском Хозяйственном суде рассматривается иск АОЗ к СТЭ в размере полмиллиарда гривен.

Источники УП говорят, что – несмотря на срыв выполнения этого контракта – по настоянию ГУР Агентство оборонных закупок уже весной этого года заключило еще один новый контракт с тем же поставщиком на тот же боеприпас, но на этот раз уже на 10 миллиардов гривен.

Новый контракт подписали после назначения нового руководителя Агентства оборонных закупок – в начале 2024 года главой АОЗ стала Марина Безрукова.

А Владимир Пикузо после увольнения стал официальным советником руководителя "Спецтехноэкспорта" Алексея Петрова.

"Украинская правда" проанализировала более десяти контрактов, подписанных Пикузо со "Спецтехноэкспортом" и выяснила, что расхождения с рыночными ценами на те или иные виды вооружений только по тем контрактам, которые подписаны в течение 2023 года и которые журналисты смогли получить для ознакомления, может составлять более 200 миллионов евро или около 10 миллиардов гривен.

Несмотря на все это, сомнительные контракты между АОЗ и "Спецтехноэкспортом" были подписаны и в 2024 году. В распоряжении редакции есть данные по крайней мере о двух таких документах.

Напомним, что в конце сентября министр обороны Рустем Умеров публично заявил об идее ликвидации Агентства оборонных закупок путем объединения с Государственным оператором тыла, который закупает нелетальную продукцию для Сил обороны.

А за день до публикации расследования УП министр Умеров неожиданно вышел с заявлением о том, что Спецтехноэкспорт через 2 года возвращается обратно от ГУР МО к Минобороны, не объяснив этого решения.

"Реформируем систему оборонных закупок. "Спецтехноэкспорт" (СТЭ) переходит от ГУР к Минобороны. Поставил задачу – довести до конца процесс очистки системы закупок в тесном сотрудничестве с правоохранительными и антикоррупционными органами", – отметил министр.