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На выходных ожидаются дожди на западе и севере Украины

"Украинская правда"Пятница, 4 октября 2024, 13:31
На выходных ожидаются дожди на западе и севере Украины

В субботу и воскресенье, 5-6 октября, дожди охватят западные и северные области Украины, тогда как в восточных и юго-восточных регионах сохранится сухая погода.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: По данным Укргидрометцентра, в субботу, 5 октября, дожди пройдут в западных, северных областях и в Винницкой области.

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Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, температура ночью составит 11-16°, днем 16-21°, а на крайнем западе будет прохладнее - 10-15°. 

На остальной территории Украины ожидается переменная облачность без осадков, лишь в Черкасской области возможен дождь днем. Температура днем будет достигать 22-27°.

В Киеве 5 октября также ожидается дождливая погода. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем 17-19°. 

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6 октября дожди продлятся в Хмельницкой, Ровенской, Житомирской и Винницкой областях, местами возможны сильные осадки. 

На востоке и юго-востоке осадков не предвидится. Ветер изменит направление на северо-западный, 5-10 м/с. 

Температура в западных областях ночью 7-12°, днем 12-17°; на остальной территории ночью 11-16°, днем 23-28°, в северных и Винницкой 17-22°.

В Киеве 6 октября временами дождь. Ветер южный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16°, днем около 20°.

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