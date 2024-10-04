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Посол Швейцарии объяснил, почему его страна была на встрече Китая и Бразилии по "плану мира в Украине"

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПятница, 4 октября 2024, 14:04
Посол Швейцарии объяснил, почему его страна была на встрече Китая и Бразилии по плану мира в Украине
Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн. Фото eda.admin.ch

Посол Швейцарии в Украине Феликс Бауманн заявил, его страна присутствовала на встрече Китая и Бразилии относительно "плана мира в Украине" как наблюдатель, никаких коммюнике не подписывала, и что в целом ее позиция относительно мирного урегулирования российско-украинской войны не изменилась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью посла агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Бауманна: "Прежде всего, Швейцария не присоединилась и не подписала никаких коммюнике после встречи, которую провели Китай и Бразилия на прошлой неделе на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во-вторых, мы были на встрече, но в качестве наблюдателей. И третий важный пункт: Швейцария не изменила своей позиции".

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Детали: Он отметил, что позиция Швейцарии "остается абсолютно четкой: любое решение в ответ на полномасштабную военную агрессию России против Украины должно полностью уважать международное право, Устав ООН и, в частности, территориальную целостность и суверенитет Украины".

Но посол добавил, что, по мнению Швейцарии, стоит рассматривать все мирные планы, которые уважают упомянутые основополагающие принципы.

"И именно это мы видели в итоговом коммюнике Первого глобального саммита мира в Украине, состоявшегося в Швейцарии в июне. Этот саммит был построен на предыдущих дискуссиях на основе украинской Формулы мира и других мирных предложений, которые соответствуют международному праву и Уставу ООН", – сказал Бауманн.

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Посол пояснил, что именно поэтому МИД Швейцарии решил участвовать в качестве наблюдателя во встрече, инициированной Китаем и Бразилией.

"Но позиция Швейцарии не изменилась. И ничего не должно решаться относительно Украины без Украины", – подытожил дипломат.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что в Швейцарии заявили о поддержке так называемой мирной инициативы Китая и Бразилии по Украине.
  • О поддержке китайско-бразильской инициативы среди европейских стран также заявила Венгрия.
  • После этого в МИД выразили разочарование информацией о том, что Швейцария поддержала так называемую мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине, несмотря на то, что в ней отсутствует ссылка на Устав ООН и нет прямого упоминания о территориальной целостности Украины.
  • Президент Владимир Зеленский ранее назвал китайско-бразильское предложение "деструктивным", прежде всего потому, что его не обсуждали с Украиной.

ШвейцарияУкраинаКитаймир
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