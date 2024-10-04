Правительство сократило срок явки в ТЦК по повестке 

Кабинет Министров Украины изменил срок явки граждан на военную службу во время мобилизации, сократив его до семи-десяти суток в зависимости от места жительства.

Источник: постановление Кабмина от 1 октября 2024 года № 1134

Детали: Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период, сократив сроки явки граждан в территориальные центры комплектования.

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Ранее законодательство определяло, что военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК "не ранее 14 дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".

Новые правила сокращают этот срок.

Дословно: "Из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток".

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Предыстория:

Кабинет Министров на заседании 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.

В случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.

С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право отправлять гражданам повестки почтой с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес места жительства или регистрации.

Кабинет министров на заседании 24 сентября выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать повесток. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.

Повестки, которые будут рассылать "Укрпочтой", будут иметь вид обычного заказного письма. Их рассылка не будет отличаться от рассылки судебных документов.

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