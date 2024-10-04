Правительство сократило срок явки в ТЦК по повестке
Кабинет Министров Украины изменил срок явки граждан на военную службу во время мобилизации, сократив его до семи-десяти суток в зависимости от места жительства.
Источник: постановление Кабмина от 1 октября 2024 года № 1134
Детали: Кабмин принял изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период, сократив сроки явки граждан в территориальные центры комплектования.
Ранее законодательство определяло, что военнообязанные и резервисты должны явиться в ТЦК "не ранее 14 дня со дня направления повестки средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении".
Новые правила сокращают этот срок.
Дословно: "Из населенного пункта, являющегося административным центром области, определяется в течение семи суток, а из других населенных пунктов – в течение десяти суток".
Предыстория:
- Кабинет Министров на заседании 9 июля упорядочил механизм централизованной печати и отправки повесток военнообязанным по почте.
- В случае формирования такой повестки руководитель ТЦК и СП или его отдела должен наложить квалифицированную электронную подпись в день ее формирования.
- С 17 июля представители ТЦК и СП будут иметь право отправлять гражданам повестки почтой с описью вложения и уведомлением о вручении на адрес места жительства или регистрации.
- Кабинет министров на заседании 24 сентября выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на централизованную печать повесток. Согласно пояснительной записке Министерства экономики, планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц.
- Повестки, которые будут рассылать "Укрпочтой", будут иметь вид обычного заказного письма. Их рассылка не будет отличаться от рассылки судебных документов.
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