Лукашенко заявил, что после войны Украине поможет Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что после завершения войны, которую Россия развязала против Украины при содействии Минска, белорусы будут помогать в восстановлении Украины.

Источник: Лукашенко во время общения с жителями городка Парохонск, передает белорусское информационное госагентство "Белта"

Детали: Лукашенко утверждает, что США якобы не станут помогать Украине, потому что новые американские власти будут озабочены проблемами внутри своей страны и им будет не до Украины.

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Прямая речь: "Он (Зеленский) не едет в Минск и Москву, чтобы договориться и в конце концов закончить эту войну. Он думает, что американцы восстановят Украину после войны… Никто их восстанавливать не будет. Власть поменяется – скажут: "Володя, ты кто такой?..

Поэтому руководству Украины надо взять голову в руки и понять, что им прежде всего надо будет восстанавливать страну. С помощью близких им людей, прежде всего белорусов".