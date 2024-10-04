Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

"Украинская правда"Пятница, 4 октября 2024, 16:20
На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

В Шептицком районе Львовщины убили супругов, нападавший угнал автомобиль погибшего и скрылся, полиция разыскивает преступника.

Источник: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Детали: В полиции сообщили, что утром 4 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями в его дворе. 

Реклама:

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили еще одно тело – жену погибшего, 48-летнюю женщину, с травмами головы в жилом доме.

Дословно: "Проведенными мероприятиями было установлено, что после совершения преступлений нападающий уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.

К установлению местонахождения и задержания злоумышленника задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Продолжается специальная полицейская операция".

РЕКЛАМА:

Детали: Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства и незаконного завладения транспортным средством. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.

убийствоЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
убийство
Подозреваемый в попытке убийства Трампа не признал вины
Убийство на АЗС в Киеве: суд арестовал подозреваемого
Суд не выпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Фарион
Последние новости
05:30
Китай развернул военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"
04:44
США отправляют Израилю передовую противоракетную систему THAAD
04:07
ФутболРебров: Никогда не рассматривал Лигу наций исключительно как подготовку к Чемпионату мира
03:58
Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
03:00
боксФьюри назвал боксера, с которым ни за что не выйдет в ринг
02:28
Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW
02:05
ФутболЛидер сборной Украины пропустил тренировку перед матчем с Чехией
01:36
Возле митинга Трампа полиция задержала вооруженного мужчину
00:48
КНДР привела в боевую готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
Все новости...
Реклама:
Реклама: