На Львовщине убили супругов: нападавший скрылся на их авто

В Шептицком районе Львовщины убили супругов, нападавший угнал автомобиль погибшего и скрылся, полиция разыскивает преступника.

Источник: Главное управление Национальной полиции во Львовской области

Детали: В полиции сообщили, что утром 4 октября на оперативную линию 102 поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с огнестрельными ранениями в его дворе.

Реклама:

Правоохранители прибыли на место происшествия, где обнаружили еще одно тело – жену погибшего, 48-летнюю женщину, с травмами головы в жилом доме.

Дословно: "Проведенными мероприятиями было установлено, что после совершения преступлений нападающий уехал в автомобиле убитого им владельца хозяйства.

К установлению местонахождения и задержания злоумышленника задействованы сотрудники всех служб и подразделений полиции Львовщины. Продолжается специальная полицейская операция".

РЕКЛАМА:

Детали: Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства и незаконного завладения транспортным средством. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.