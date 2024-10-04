Польша до конца года начнет строительство оборонительных линий на границе с Россией и Беларусью
Польша до конца 2024 года начнет строительство первых элементов оборонительных укреплений на своих границах с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".
Источник: заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда"
Детали: Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонительных линий, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников, потратив на это около 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов) до конца 2028 года.
Прямая речь: "В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов ... на северной и восточной границах".
Детали: По его словам, проект будет разрабатываться в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.
Предыстория:
- Война в Украине побудила Польшу увеличить расходы на оборону до 4,2% валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году и до запланированных 4,7% в 2025 году.
- Ранее стало известно, что Эстония, Латвия, Литва и Польша обратятся в Европейский Союз для финансирования строительства сети бункеров, барьеров, распределительных линий и военных складов вдоль границ с Россией и Беларусью.
- Три страны Балтии еще в январе объявили о плане создания "Балтийской линии обороны", а в мае Польша объявила о подобном проекте под названием "Восточный щит" с целью укрепления своих границ с Калининградской областью России и Беларусью.