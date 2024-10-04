Польша до конца года начнет строительство оборонительных линий на границе с Россией и Беларусью

Солдаты польской армии перед границей между Польшей и Беларусью. Фото: Getty Images

Польша до конца 2024 года начнет строительство первых элементов оборонительных укреплений на своих границах с Россией и Беларусью в рамках проекта "Восточный щит".

Источник: заместитель министра обороны Польши Цезарий Томчик во время пресс-конференции, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: Польша планирует укрепить свои северные и восточные границы путем создания оборонительных линий, системами наблюдения, разведки и защиты от беспилотников, потратив на это около 10 миллиардов злотых (2,6 миллиарда долларов) до конца 2028 года.

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Прямая речь: "В ближайшие три недели мы сможем провести первые испытания элементов "Восточного щита" на польских военных полигонах, в этом году мы начнем строительство первых элементов ... на северной и восточной границах".

Детали: По его словам, проект будет разрабатываться в сотрудничестве с Литвой, Латвией и Эстонией, а также с британскими и американскими силами.

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