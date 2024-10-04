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С начала суток на фронте 79 боестолкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 4 октября 2024, 17:20
С начала суток на фронте 79 боестолкновений, сложная ситуация на Кураховском направлении – Генштаб
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны Украины сдерживают активные атаки российских оккупантов. Самые горячие бои идут на Кураховском, Купянском и Покровском направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ

Детали: Российские оккупанты продолжают наносить ракетные, авиационные и артиллерийские удары по украинским городам и селам. 

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На Сумщине враг нанес 13 авиаударов, применив 23 управляемые авиабомбы, а также артиллерию по населенным пунктам Степное, Ободы, Белокопытово и другим. 

По территории Курской области РФ российские оккупанты нанесли десять авиационных ударов, сбросив 20 управляемых авиабомб.

На Покровском направлении в районах Николаевки, Селидово и Лисовки идут ожесточенные бои. Сейчас враг совершил семь штурмов наших позиций. Вражеская авиация нанесла удары КАБами вблизи Покровска и Селидово.

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Сложная ситуация наблюдается на Купянском направлении, где российские войска 11 раз штурмовали украинские позиции вблизи нескольких населенных пунктов, в частности Синьковки и Лозовой. Авиаудару подверглась Глушковка.

Горячее всего на Кураховском направлении, где враг с начала суток 16 раз пытался продвинуться, но встретил сильное сопротивление ВСУ.

Враг также активизировал атаки на Лиманском направлении, нанеся удары КАБами по населенным пунктам Изюмское, Заречное, Озерное и Лиман, применив 20 авиабомб. Всего с начала суток на этом направлении насчитывается уже восемь боестолкновений.

На Краматорском и Торецком направлениях враг 14 раз пытался выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. Также противник нанес удар неуправляемыми авиационными ракетами по Часовому Яру и сбросил КАБ на Юрковку.

На Харьковском направлении произошло три боестолкновения у Старицы и Волчанска, где оккупанты также применили авиабомбы.

Бои продолжаются и на Ореховском направлении, где российские оккупанты пытались прорваться в районах Роботино и Каменского, но украинские военные дали достойный отпор.

Генштабвойнабоевые действия
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