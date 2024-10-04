Компанию-специмпортера, которая задолжала государству сотни миллионов, передали от ГУР в МОУ

Кабинет министров на заседании 4 октября принял решение о передаче целостного имущественного комплекса дочернего предприятия государственной компании "Укрспецэкспорт" - государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт" - в сферу управления Министерства обороны.

Источник: пресс-служба МОУ

Дословно: "В связи с выявленными проблемами с дебиторской задолженностью и другими финансово-хозяйственными нарушениями, министерство обороны инициировало проведение аудита деятельности "Спецтехноэкспорта".

Реклама:

Это решение было принято после того, как аудиторская группа столкнулась с существенными препятствиями при проведении внутреннего аудита, включая ограниченный доступ к документам и системе учета".

Детали: Как отмечают в Минобороны, среди основных проблем является непредоставление доступа к оригиналам документов, задержки с предоставлением информации и неполные ответы на запросы, что затрудняет проведение полного аудита.

Указано, что это - первая попытка проверки деятельности "Спецтехноэкспорта" со стороны Минобороны за последние два года, с момента перехода предприятия в 2022 году от "Укроборонпрома" в сферу управления ГУР МОУ.

РЕКЛАМА:

В ведомстве добавляют, что в рамках дальнейших реформ планируется ликвидация компаний-специмпортеров с переносом их функций в Агентство оборонных закупок, чтобы избежать дублирования функций и повысить эффективность оборонных процессов.

Что предшествовало: 4 октября 2024 года "Украинская правда" обнародовала расследование, в котором говорилось, что компания-специмпортер вооружения "Спецтехноэкспорт", которая с 2022 года находится под контролем Главного управления разведки Минобороны, заключала договоры на покупку оружия по завышенным ценам, не всегда выполняла миллиардные контракты и сейчас накопила перед государством более 800 миллионов гривен долга - это только та сумма, которая официально признана судами.

Знать больше: "Покупает ГУР". Как Украина переплачивает компании десятки миллионов евро за вооружение, которое не вовремя получает