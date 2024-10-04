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Минобороны РФ планирует набрать не менее 255 тысяч контрактников до 2027 года – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 4 октября 2024, 18:18
Минобороны РФ планирует набрать не менее 255 тысяч контрактников до 2027 года – росСМИ
Российские солдаты. Фото: Getty Images

В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы Россия заложила 90 млрд рублей на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны, что позволит набрать до 225 тысяч новых контрактников.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: Издание отмечает, что сейчас такая выплата составляет 400 тыс. рублей, что было установлено указом Владимира Путина 31 июля 2024 года. Если выплата не изменится, то заложенных 90 млрд рублей хватит, чтобы за три года набрать 225 тыс. новых контрактников.

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Издание подчеркивает, что запланированная в бюджете сумма может увеличиться. Так, за первое полугодие 2024 года российские власти уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 млрд рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на весь следующий год.

Скриншот
Скриншот

 

Также издание подсчитало, что Минобороны РФ может завышать данные о количестве новых контрактников в полтора раза. По данным министерства, к апрелю 2024 года контракты заключили 640 тысяч человек, при этом единовременные выплаты на тот момент получили лишь 426 тысяч человек.

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Дословно: "В 2024 году темп набора на контракт вырос минимум в шесть раз: за первое полугодие 2023 года россияне заключили 26,7 тыс. новых контрактов, а за первое полугодие 2024-го – более 166 тысяч. Во втором полугодии 2023-го темп набора контрактников значительно вырос – всего за год контракты подписали не менее 345 тыс. человек".

Предыстория:

  • 1 октября Госдума РФ приняла законопроект, позволяющий забирать на войну против Украины не только уже осужденных или тех, кто находится под следствием, но и более 20 тысяч подсудимых, то есть лиц, чьи дела слушаются в суде.
  • По данным американского издания The Wall Street Journal, руководство Министерства обороны РФ продолжает давить на лидера России Владимира Путина с требованием объявить новую волну мобилизации, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери Кремля на поле боя в Украине.
  • 17 сентября газета The Wall Street Journal обнародовала свою оценку, согласно которой, общие потери военных России и Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году могли превысить миллион.

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