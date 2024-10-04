Минобороны РФ планирует набрать не менее 255 тысяч контрактников до 2027 года – росСМИ

В проекте федерального бюджета на 2025-2027 годы Россия заложила 90 млрд рублей на единовременные выплаты за заключение контракта с Минобороны, что позволит набрать до 225 тысяч новых контрактников.

Источник: российское издание "Важные истории"

Детали: Издание отмечает, что сейчас такая выплата составляет 400 тыс. рублей, что было установлено указом Владимира Путина 31 июля 2024 года. Если выплата не изменится, то заложенных 90 млрд рублей хватит, чтобы за три года набрать 225 тыс. новых контрактников.

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Издание подчеркивает, что запланированная в бюджете сумма может увеличиться. Так, за первое полугодие 2024 года российские власти уже потратили на единовременные выплаты новым контрактникам более 32 млрд рублей. Это больше, чем заложено в бюджете на весь следующий год.

Скриншот

Также издание подсчитало, что Минобороны РФ может завышать данные о количестве новых контрактников в полтора раза. По данным министерства, к апрелю 2024 года контракты заключили 640 тысяч человек, при этом единовременные выплаты на тот момент получили лишь 426 тысяч человек.

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Дословно: "В 2024 году темп набора на контракт вырос минимум в шесть раз: за первое полугодие 2023 года россияне заключили 26,7 тыс. новых контрактов, а за первое полугодие 2024-го – более 166 тысяч. Во втором полугодии 2023-го темп набора контрактников значительно вырос – всего за год контракты подписали не менее 345 тыс. человек".

Предыстория: