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Истребитель F-18 разбился в Испании, погиб пилот

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 18:23
Истребитель F-18 разбился в Испании, погиб пилот
Фотоколаж: ABC

Истребитель F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании потерпел авиакатастрофу. В результате падения самолета погиб пилот, подполковник Пабло Эстрада Мартин.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ABC

Детали: Авария истребителя произошла в пятницу, 4 октября, в провинции Теруэль на востоке Испании. Мартин, имеющий более 1500 часов налета, не успел катапультироваться с F/A-18 и погиб в результате падения.

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Причины аварии пока не установлены.

В испанских Военно-воздушных силах выразили соболезнования родным Пабло Эстрады Мартина, отметив, что тот лишь недавно возглавлял миссию в Литве, которая участвовала в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.

Сейчас Испания постепенно отказывается от эксплуатации F/A-18, которые находятся на вооружении с 1986 года, и работает над их заменой на более современные F-35.

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В прошлом месяце во время подготовки к авиашоу на авиабазе в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA, погибли два пилота.

А в августе в результате аварии легкомоторного самолета в муниципалитете Кордова на юге Испании погиб один человек, другого госпитализировали.

Испанияистребители
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