Зеленский посетил участников Курской операции

Президент Владимир Зеленский встретился с военными, которые участвуют в операции в Курской области РФ.

Источник: видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях

Прямая речь: "Посетил наших воинов, участвующих в Курской операции, – 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов!"

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Детали: Встреча проходила на Сумщине.

Президент отметил, что Курская операция – "реально стратегическая вещь", которая добавляет мотивации партнерам быть с Украиной, "быть более решительными и давить на Россию – давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо".