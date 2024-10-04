Зеленский посетил участников Курской операции
Пятница, 4 октября 2024, 18:47
Президент Владимир Зеленский встретился с военными, которые участвуют в операции в Курской области РФ.
Источник: видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях
Прямая речь: "Посетил наших воинов, участвующих в Курской операции, – 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов!"
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Детали: Встреча проходила на Сумщине.
Президент отметил, что Курская операция – "реально стратегическая вещь", которая добавляет мотивации партнерам быть с Украиной, "быть более решительными и давить на Россию – давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо".