Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский посетил участников Курской операции

Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 18:47
Зеленский посетил участников Курской операции

Президент Владимир Зеленский встретился с военными, которые участвуют в операции в Курской области РФ.

Источник: видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях

Прямая речь: "Посетил наших воинов, участвующих в Курской операции, – 82-я бригада. Отметил государственными наградами. Горжусь храбростью всех наших ребят, наших воинов!"

Реклама:

Детали: Встреча проходила на Сумщине.

Президент отметил, что Курская операция – "реально стратегическая вещь", которая добавляет мотивации партнерам быть с Украиной, "быть более решительными и давить на Россию – давить так, как это может помочь нам закончить войну справедливо".

ЗеленскийКурская область война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Байден собирается в Германию на следующей неделе – СМИ

Все новости...
Зеленский
Зеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку
Зеленский: То, что работает в небе Израиля, может работать и в Украине
Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Угледара: Жизни важнее любых застроек
Последние новости
07:59
Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки
07:45
Оппозиционные социал-демократы лидируют в первом туре парламентских выборов в Литве
07:18
Запорожскую область за сутки атаковали 84 российских БпЛА различной модификации
06:58
футболСборная Украины – сборная Чехии: анонс матча Лиги наций: анонс матча Лиги наций
06:28
ЦАХАЛ заявил об ударе по командному пункту ХАМАСа
05:30
Китай развернул военные учения возле Тайваня как "строгое предупреждение"
04:44
США отправляют Израилю передовую противоракетную систему THAAD
04:07
ФутболРебров: Никогда не рассматривал Лигу наций исключительно как подготовку к Чемпионату мира
03:58
Действия россиян на границе Донецкой и Запорожской областей не указывают на масштабное наступление – ISW
03:10
DeepState: Враг продвинулся возле Угледара и Часового Яра на Донетчине
Все новости...
Реклама:
Реклама: