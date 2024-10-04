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Зеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку

Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 19:01
Зеленский отправился в Сумскую область и провел там Ставку
Владимир Зеленский. Фото: скриншот обращения

Президент Владимир Зеленский в Сумской области провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на которой решался вопрос подготовки региона к зиме.

Источник: видеообращение Зеленского, опубликованное в соцсетях

Детали: По его словам, главным вопросом на Ставке была защита инфраструктуры и энергетики Сумщины с помощью систем противовоздушной обороны.

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Докладывали президенту главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк, министр энергетики Герман Галущенко, представители Воздушных сил, командование "Восток", были на заседании также представители государственных энергокомпаний, руководители "всей вертикали между правительством и общинами".

Прямая речь: "Есть решение, чтобы поддержать регион, и отдельно еще будут совещания по энергетике Сумщины, других наших приграничных областей. Перед зимой самое главное – резерв прочности.

Больше деталей: Как сообщил президент, Сырский на Ставке докладывал касательно фронта – донецкие направления, Харьковщина, юг государства, приграничье, Курская операция.

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Других подробностей Зеленский не предоставил.

ЗеленскийставкаСумская областьвойна
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