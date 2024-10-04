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Войска РФ более 20 раз обстреляли Никопольский район, пострадал мужчина

Татьяна ОлейникПятница, 4 октября 2024, 19:09
Войска РФ более 20 раз обстреляли Никопольский район, пострадал мужчина
Фото из Telegram-канала Сергея Лысака

Российские войска 4 октября 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал мужчина.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Более 20 раз в течение дня враг атаковал Никопольский район. Больше всего - дронами-камикадзе. Обстреливал и артиллерией.

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Под ударами были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.

 

Детали: Пострадал 46-летний мужчина. У него осколочное ранение.

Горел частный дом. Еще три - повреждены. Изуродованы и инфраструктура, санаторий, авто.

войнаобстрелНикополь
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