Войска РФ более 20 раз обстреляли Никопольский район, пострадал мужчина
Пятница, 4 октября 2024, 19:09
Российские войска 4 октября 20 раз атаковали Никопольский район Днепропетровской области, пострадал мужчина.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Более 20 раз в течение дня враг атаковал Никопольский район. Больше всего - дронами-камикадзе. Обстреливал и артиллерией.
Реклама:
Под ударами были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады.
Детали: Пострадал 46-летний мужчина. У него осколочное ранение.
Горел частный дом. Еще три - повреждены. Изуродованы и инфраструктура, санаторий, авто.