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От российских ударов по Харьковской области два человека погибли, еще один ранен

Татьяна ОлейникПятница, 4 октября 2024, 20:04
От российских ударов по Харьковской области два человека погибли, еще один ранен
Фото - Харьковская областная прокуратура

Российские войска 4 октября били из авиации и запускали FPV-дроны по Харьковской области, в результате этого погибли два человека, еще один ранен.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "4 октября ориентировочно в 16:35 в результате попадания вражеского FPV-дрона по Купянску телесные повреждения получил 37-летний мужчина, от госпитализации отказался. Поврежден автомобиль.

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В результате ударов врага по Боровской СТГ Изюмского района есть погибшие. Так, около 10:00 сс РФ ударили двумя управляемыми авиационными бомбами по селу Изюмское. Ранения, не совместимые с жизнью, получил 35-летний гражданский мужчина - сотрудник местной агрофирмы".

 
Фото - Харьковская областная прокуратура

Детали: В 10:10 враг также применил КАБы для ударов по поселку Степи. Погиб 55-летний гражданский мужчина. Есть повреждения домов.

 
Фото - Харьковская областная прокуратура

Харьковская область
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