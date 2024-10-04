Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мир избегать двойных стандартов при оценке войн на Ближнем Востоке и в Украине.

Источник: Макрон в выступлении на 19-м Саммите франкофонии недалеко от Парижа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Макрон назвал франкоязычный мир местом, "где мы можем вместе вести дипломатию, которая защищает суверенитет и территориальную целостность в любой точке планеты".

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"Это место, которое говорит на одном языке с Украиной, на которую сегодня нападают, чьи границы и территориальная целостность находятся под угрозой из-за российской захватнической войны. Но оно также отстаивает видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны для всех конфликтов во всем мире", – добавил он.

Французский президент далее говорил о Ливане – бывшей колонии Франции, "чей суверенитет и мир сегодня пошатнулись" из-за эскалации конфликта между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения о двух государствах", – добавил он, имея в виду существование независимых Палестины и Израиля с гарантиями безопасности для последнего.

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Отметим, ранее президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что страны ЕС и США применяют двойные стандарты, по-разному подходя к оказанию помощи Израилю и Украине.

Речь идет о призыве Киева оказать помощь в сбивании российских ракет и дронов со стороны НАТО – так же, как это происходило во время атак Ирана на Израиль.