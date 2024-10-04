Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 20:08
Макрон призывает избегать двойных стандартов в отношении войны в Украине и на Ближнем Востоке
Эмманюэль Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал мир избегать двойных стандартов при оценке войн на Ближнем Востоке и в Украине.

Источник: Макрон в выступлении на 19-м Саммите франкофонии недалеко от Парижа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP

Детали: Макрон назвал франкоязычный мир местом, "где мы можем вместе вести дипломатию, которая защищает суверенитет и территориальную целостность в любой точке планеты".

Реклама:

"Это место, которое говорит на одном языке с Украиной, на которую сегодня нападают, чьи границы и территориальная целостность находятся под угрозой из-за российской захватнической войны. Но оно также отстаивает видение, где нет места двойным стандартам, где все жизни равны для всех конфликтов во всем мире", – добавил он.

Французский президент далее говорил о Ливане – бывшей колонии Франции, "чей суверенитет и мир сегодня пошатнулись" из-за эскалации конфликта между Израилем и проиранской группировкой "Хезболла".

"Не может быть мира на Ближнем Востоке без решения о двух государствах", – добавил он, имея в виду существование независимых Палестины и Израиля с гарантиями безопасности для последнего.

РЕКЛАМА:

Отметим, ранее президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что страны ЕС и США применяют двойные стандарты, по-разному подходя к оказанию помощи Израилю и Украине.

Речь идет о призыве Киева оказать помощь в сбивании российских ракет и дронов со стороны НАТО – так же, как это происходило во время атак Ирана на Израиль.

МакронвойнаУкраинаБлижний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Байден заявил о готовности США к диалогу с Россией, Китаем и КНДР по ядерной угрозе

Российские командиры поощряют казни украинских военнопленных – ISW

Украинская киберспортивная команда NAVI в эпическом финале выиграла IEM Rio 2024

видеоВ Днепре гендиректор компании обругал работников ТЦК: там прокомментировали

Беспилотник "Хезболлы" атаковал Израиль: 67 раненых, тревога не звучала

ZDF: Встречи "Рамштайн" с участием лидеров стран в ближайшее время не будет

Все новости...
Макрон
Макрон призвал срочно реформировать модель роста ЕС
Макрон: Нам нужно будет переосмыслить наши отношения с Россией после войны
Во французском парламенте рассмотрят импичмент Макрона
Последние новости
09:26
Кандидат в канцлеры Германии рассказал, при каком условии дал бы Украине Taurus
09:14
Байден заявил о готовности США к диалогу с Россией, Китаем и КНДР по ядерной угрозе
09:09
видеоВ РФ на аэродроме сгорел транспортный самолет Ту-134 – ГУР
08:39
Генштаб: На фронте за сутки произошло 161 столкновение, больше всего на Кураховском направлении
08:33
баскетболЛень стал самым результативным игроком "Сакраменто" в матче против "Портленда"
08:22
Росияне 9 раз атаковали КАБами приграничье Сумщины
07:59
Силы обороны отминусовали еще 1 260 оккупантов за сутки
07:45
Оппозиционные социал-демократы лидируют в первом туре парламентских выборов в Литве
07:18
Запорожскую область за сутки атаковали 84 российских БпЛА различной модификации
06:58
футболСборная Украины – сборная Чехии: анонс матча Лиги наций: анонс матча Лиги наций
Все новости...
Реклама:
Реклама: