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На территории Румынии снова нашли обломки "Шахеда"

Олег Павлюк, Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 20:50
На территории Румынии снова нашли обломки Шахеда
иллюстративное фото от Getty Images

4 октября на румынской территории в дельте Дуная обнаружили остатки беспилотника, который Россия запускала по Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Министерство национальной обороны Румынии

Детали: Фрагменты "Шахеда" обнаружили примерно в километре от Георгиевского устья, что в дельте Дуная – примерно в том же районе, где поднимали истребители во время ночной атаки России против Одесской области.

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"Команда специалистов Минобороны, Румынской разведывательной службы и Министерства внутренних дел обыскала указанный периметр, откуда были изъяты фрагменты российского беспилотника, которые будут проанализированы в соответствии с правовыми процедурами", – говорится в сообщении.

Там отметили, что "Шахед" обнаружили во внегородской зоне, и никаких элементов инфраструктуры он не поразил.

"Министерство национальной обороны решительно осуждает атаки, совершенные Российской Федерацией против украинских гражданских объектов и инфраструктуры, которые являются неоправданными и серьезно противоречат международному праву", – добавило румынское Минобороны.

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По состоянию на сейчас в Румынии по меньшей мере 17 раз обнаруживали беспилотники, которые пролетали над румынским воздушным пространством и возвращались в Украину или разбились на румынской территории.

Североатлантический Альянс с 29 сентября начал дополнительное наблюдение за воздушным пространством Румынии, привлекая еще один самолет дальнего радиолокационного слежения (AWACS).

РумыниябеспилотникивойнаРосcия
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