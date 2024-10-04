В Беларуси заочно засудили украинца за подрыв российского самолета А-50 в Мачулищах

Суд в Минске огласил приговоры 12-м гражданам Беларуси, обвиняемым в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Также заочно осудили украинца Николая Швеца, которого ранее передали Украине в рамках обмена.

Источник: белорусская служба "Радио Свобода"

Детали: Минский городской суд огласил приговоры 12 гражданам Беларуси, обвиняемым в диверсии на военном аэродроме в Мачулищах в феврале 2023 года. Они получили от двух до 25 лет колонии. Им инкриминировали до 11 уголовных статей, в том числе о терроризме и государственной измене. Часть приговоров вынесена заочно.

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Заочно осудили и гражданина Украины Николая Швеца, которого следствие считает основным исполнителем диверсии. Мужчину освободили из СИЗО в июне 2024 года и передали Украине в рамках обмена.

Как уточняют журналисты, сроки получили и те обвиняемые, которые не принимали непосредственного участия в диверсии и могли не знать о ее подготовке, например, те, кто подвозил Николая Швеца или помогал ему снять квартиру.

Что предшествовало:

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В феврале 2023 года белорусские активисты сообщили о повреждении российского А-50 в результате диверсии на военном аэродроме Мачулище.