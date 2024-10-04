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Полиция говорит, что вместе с США и Интерполом перекрыла канал бегства украинцев в ЕС

Евгений КизиловПятница, 4 октября 2024, 21:46
Полиция говорит, что вместе с США и Интерполом перекрыла канал бегства украинцев в ЕС
Один из задержанных подозреваемых. Фото полиции

Национальная полиция сообщает, что блокировала "международный канал" переправки мужчин из Украины в Евросоюз. А помогли в этом Министерство внутренней безопасности США и Интерпол.

Источник: сайт Нацпола

Детали: По словам правоохранителей, разоблачение произошло в рамках международной спецоперации Интерпола LIBERTERRA II.

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Сообщается, что это была "масштабная схема" переправки мужчин призывного возраста из Украины в страны Европейского Союза. Всего известно о незаконной переправке около 40 человек, за что они платили по 10 тысяч долларов.

Полиции известно, что фигуранты создали закрытый телеграм-канал, где предлагали свои услуги и инструктировали клиентов. После оплаты аванса беглецы должны были добраться до Львова, а оттуда преступники горными дорогами перевозили их на Закарпатье. В дальнейшем мужчин прятали в помещениях злоумышленников, после чего переправляли через границу в обход пунктов пропуска в Румынию.

Согласно сообщению, во взаимодействии с департаментом расследований Министерства внутренней безопасности США (HSI DHS) украинские правоохранители разоблачили местонахождение одного из организаторов преступной схемы, который после побега из Украины в США оттуда координировал деятельность соучастников и осуществлял распределение денег.

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Организаторам схемы сообщено о подозрении по статье "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Один из них уже под арестом. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению других участников преступной группы и их задержанию.

В полиции говорят, что злоумышленникам грозит до девяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

уклонистыЕСУкраинаграница
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