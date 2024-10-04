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Генштаб: На фронте произошло 97 боев, операция на Курщине продолжается

Татьяна ОлейникПятница, 4 октября 2024, 23:43
Генштаб: На фронте произошло 97 боев, операция на Курщине продолжается
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

В течение суток 4 октября на фронте произошло 97 боевых столкновений, самая горячая ситуация на Кураховском направлении.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 23:30 4 октября

Дословно: "Самая горячая ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях.

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Российские захватчики нанесли по территории Украины 61 авиаудар, сбросив 101 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 630 дронов-камикадзе и осуществили более 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Харьковском направлении произошло четыре вражеские атаки. Силы обороны отражали наступление россиян неподалеку Старицы, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении враг проводил наступательные действия у Синьковки, Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Лозовой.

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На Лиманском направлении российские захватчики штурмовали позиции наших войск вблизи Невского, Грековки, Макеевки, Новосадового и Торского.

На Северском направлении украинские защитники отражали три вражеских наступательных действия в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении шли шесть боев возле Калиновки, Ступочков и Андреевки.

На Торецком направлении произошло 11 боевых столкновений. Россияне штурмовали позиции наших подразделений у Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении, с начала этих суток, захватчик атаковал 14 раз в районах Николаевки, Селидово и Лысовки.

На Кураховском направлении враг 25 раз проводил наступательные действия вблизи Цукурино, Острого, Георгиевки, Антоновки, Константиновки и в направлении Богоявленки.

На Ореховском направлении оккупанты четыре раза безуспешно пытались продвинуться на позиции украинских защитников неподалеку Роботино, Малых Щербаков и Каменского.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.

Генштаббоевые действияКурская область
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