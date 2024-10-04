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Российская армия 50 раз обстреляла Сумскую область, ранен человек

Татьяна ОлейникПятница, 4 октября 2024, 23:50
Российская армия 50 раз обстреляла Сумскую область, ранен человек
Иллюстративное фото - Getty Images

Российские войска 4 октября 50 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, ранили человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Ахтырской громаде зафиксировали ракетный удар, там прогремел 1 взрыв. В результате этого пострадал один гражданский человек.

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Дословно: "В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Свесская, Ямпольская громады".

Сумская областьвойнаобстрел
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