Российская армия 50 раз обстреляла Сумскую область, ранен человек

Российские войска 4 октября 50 раз обстреляли приграничные территории Сумской области, ранили человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Ахтырской громаде зафиксировали ракетный удар, там прогремел 1 взрыв. В результате этого пострадал один гражданский человек.

Реклама:

Дословно: "В течение дня россияне совершили 50 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 84 взрыва. Обстрелам подверглись Николаевская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Ахтырская, Новослободская, Глуховская, Шалыгинская, Есманьская, Свесская, Ямпольская громады".