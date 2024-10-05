Российские войска запускали ударные БпЛА
Вечером 4 октября на территорию Украины залетели российские ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Сумская область – угроза применения ударных БпЛА".
Детали: В 23:04 сообщили, что ударный БпЛА движется на Сумщине курсом на Полтавщину.
В 23:09 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.
В 23:36 военные сообщили о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.
В 23:39 предупредили об ударном БпЛА в направлении города Сумы.
В 23:48 воздушники написали об ударном БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.
В 23:49 появилась информация о группе ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.
В 00:29 Воздушные силы зафиксировали движение ударных БпЛА:
- Из Сумской области курсом на Полтавщину.
- Несколько групп из акватории Черного моря в направлении Николаевской/Одесской области.
В 1:03 военные сообщили об:
- Ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
- Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).
В 2:13 раздался отбой воздушной тревоги.
Что предшествовало:
- Поздно вечером 4 октября в Николаеве прогремели взрывы.