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Российские войска запускали ударные БпЛА

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 02:14
Российские войска запускали ударные БпЛА
Фото - Getty Images

Вечером 4 октября на территорию Украины залетели российские ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Сумская область – угроза применения ударных БпЛА".

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Детали: В 23:04 сообщили, что ударный БпЛА движется на Сумщине курсом на Полтавщину.

В 23:09 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Херсонской и Николаевской областей.

В 23:36 военные сообщили о скоростной цели через Сумскую область в направлении Полтавской области.

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В 23:39 предупредили об ударном БпЛА в направлении города Сумы.

В 23:48 воздушники написали об ударном БпЛА на Полтавщине курсом на Миргород.

В 23:49 появилась информация о группе ударных БпЛА из акватории Черного моря в направлении Николаевщины.

В 00:29 Воздушные силы зафиксировали движение ударных БпЛА:

  • Из Сумской области курсом на Полтавщину.
  • Несколько групп из акватории Черного моря в направлении Николаевской/Одесской области.

В 1:03 военные сообщили об:

  • Ударных БпЛА в Одесской области в северо-западном направлении.
  • Несколько групп БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Черноморск, Одесса).

В 2:13 раздался отбой воздушной тревоги.

Что предшествовало:

беспилотникивоздушная тревога
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