Верстка: Олигархи из окружения Путина получили в Крыму землю и ведут масштабное строительство

Приближенные к главе России Владимиру Путину российские миллиардеры Аркадий Ротенберг и его брат Борис в 2023 году завладели в аннексированном Крыму по меньшей мере десятью участками земли, которые ранее принадлежали украинским бизнесменам.

Источник: расследование издания "Верстка"

Детали: Миллиардерам эта недвижимость понадобилась, чтобы по поручению Путина построить в Балаклавской бухте масштабную яхтенную марину.

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Как выяснило издание, имущество попало на госаукционы, которые выигрывали структуры Ротенбергов. Проведение торгов стало возможным благодаря тому, что подконтрольный России парламент Севастополя, к которому территориально принадлежит Балаклава, разрешил изымать имущество лиц, связанных с так называемыми недружественными государствами, среди которых есть Украина. Кроме этого, к владельцам участков подавали иски, под давлением которых они были вынуждены продавать имущество.

А против наиболее "неуступчивых" владельцев, выяснили журналисты, военная прокуратура и ФСБ возбуждали уголовные дела, отмечает "Настоящее Время".

Среди участков, которыми завладели Ротенберги, - недвижимость украинского политика и предпринимателя Андрея Сенченко. Летом 2023 года они за 105 млн рублей также выкупили на аукционе недостроенный отель, который изъяли у украинского бизнесмена Алексея Пляса.

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Кроме изъятых у украинских бизнесменов участков, Ротенберги скупили также участки, находившиеся в свободной продаже. Покупки оформляли на компании "Порт Ламос" и "Дели Христо", подконтрольные Ротенбергам, пишет "Верстка".

Ротенберги и связанные с ними структуры расследование не комментировали.

Справочно: По информации РИА Новости, по состоянию на июнь этого года яхтенная марина в Балаклаве была готова на 25%.

Она строится по личному поручению Путина. Концепция предусматривает создание стоянки для яхт, необходимой инфраструктуры и организации нового общественного пространства.

На прилегающих к границам яхтенной марины территориях предусмотрено создание рекреационного комплекса "Яхтенная деревня". На общей площади 200 га рядом с бухтой определены 63 участка для строительства гостиниц и рекреационных объектов.

Строительство ведет их компания "Мостотрест", которая строила Крымский мост.