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Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 03:02
Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Хуситы на демонстрации из-за убийства лидера Хезболлы Хасана Насраллы, фото: Getty Images

Американские военные заявили в пятницу, что нанесли удары по 15 объектам, принадлежащим повстанцам-хуситам в Йемене.

Источник: CNN

Детали: Атака, которая включала удары по военным объектам группировки, была осуществлена с целью "защиты свободы судоходства" в Красном море после нескольких недель нападений хуситов на корабли, направлявшиеся в Израиль, заявили в США.

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Поддерживаемые Ираном хуситы обвинили США и Великобританию в нанесении авиаударов по четырем городам Йемена в пятницу. Семь из этих ударов были нацелены на аэропорт Ходейды и район Катиб в Ходейде, сообщил хуситский телеканал "Аль-Масира".

Британское министерство обороны заявило, что Великобритания не участвовала в сегодняшних ударах по Йемену, а израильские военные заявили, что им ничего не известно об этих ударах.

На кадрах, с привязкой к местоположению, видны клубы серого дыма на севере Ходейды, портового города на западе Йемена, находящегося под контролем хуситов. 

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Справочно: Хуситы, как и Хезболла и Хамас, являются одними из иранских марионеточных группировок, выступающих против Израиля.

Столкновения с поддерживаемыми Ираном группировками усилились после атак Хамаса 7 октября и последующего военного наступления Израиля в Секторе Газа, причем хуситы заявляют, что их нападения на суда в Красном море осуществляются в знак солидарности с палестинцами.

Напомним: 

  • Хуситы начали почти ежедневные нападения на корабли, следующие через Красное море, в ноябре 2023 года, что заставило США и Великобританию провести несколько раундов воздушных ударов по территории Йемена, чтобы попытаться ликвидировать их инфраструктуру вооружений.
  • Эти удары, похоже, не оказали значительного влияния на запасы хуситов, а в июне повстанческая группировка даже проявила признаки готовности продать часть оружия сомалийской боевой группировке "Аш-Шабааб".
  • Хуситы также особенно нуждаются в новых радиолокационных системах, на которые силы Центрального командования США регулярно нацеливаются, пытаясь ослабить ракетные атаки хуситов.
  • Россия готовилась доставить ракеты и другую военную технику повстанцам-хуситам в Йемене в конце прошлого июля, но в последнюю минуту отступила из-за шквала закулисных усилий США и Саудовской Аравии, чтобы остановить это.

СШАБлижний Восток
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