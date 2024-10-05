Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Американские военные заявили в пятницу, что нанесли удары по 15 объектам, принадлежащим повстанцам-хуситам в Йемене.

Источник: CNN

Детали: Атака, которая включала удары по военным объектам группировки, была осуществлена с целью "защиты свободы судоходства" в Красном море после нескольких недель нападений хуситов на корабли, направлявшиеся в Израиль, заявили в США.

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Поддерживаемые Ираном хуситы обвинили США и Великобританию в нанесении авиаударов по четырем городам Йемена в пятницу. Семь из этих ударов были нацелены на аэропорт Ходейды и район Катиб в Ходейде, сообщил хуситский телеканал "Аль-Масира".

Британское министерство обороны заявило, что Великобритания не участвовала в сегодняшних ударах по Йемену, а израильские военные заявили, что им ничего не известно об этих ударах.

На кадрах, с привязкой к местоположению, видны клубы серого дыма на севере Ходейды, портового города на западе Йемена, находящегося под контролем хуситов.

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Справочно: Хуситы, как и Хезболла и Хамас, являются одними из иранских марионеточных группировок, выступающих против Израиля.

Столкновения с поддерживаемыми Ираном группировками усилились после атак Хамаса 7 октября и последующего военного наступления Израиля в Секторе Газа, причем хуситы заявляют, что их нападения на суда в Красном море осуществляются в знак солидарности с палестинцами.

Напомним: