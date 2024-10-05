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США выделили $157 млн на гуманитарную помощь в Ливане и регионе 

Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 06:06
США выделили $157 млн на гуманитарную помощь в Ливане и регионе 
Гуманитарная помощь в Ливане, фото: Getty Images

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил в пятницу о выделении почти 157 миллионов долларов гуманитарной помощи для "поддержки населения, пострадавшего от конфликта в Ливане и регионе".

Источник: заявление Блинкена на сайте Госдепа США

Прямая речь: "Это финансирование будет направлено на удовлетворение новых и существующих потребностей внутренне перемещенных лиц и беженцев в Ливане и общин, которые их принимают. Помощь также будет направлена на поддержку тех, кто бежит в соседнюю Сирию".

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Детали: По его словам, эта помощь продуктами питания, убежищем, одеялами, гигиеническими наборами, средствами защиты, водой и санитарией станет критически важной для тех, кто пережил невероятные трудности.

Справочно: По данным Организации объединенных наций, сотни тысяч людей были вынуждены покинуть страну за последние недели, поскольку Израиль усилил свою военную кампанию против Хезболлы, в том числе более 100 000 человек, в основном ливанцев и сирийцев, которые бежали через границу в Сирию.

Напомним: 

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СШАЛиванБлижний Восток
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