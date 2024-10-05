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В Британии отменили еще одно интервью с Борисом Джонсоном

Олег Павлюк, Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 07:07
В Британии отменили еще одно интервью с Борисом Джонсоном
Борис Джонсон, фото: Getty Images

Политический корреспондент телеканала Sky News Бет Ригби отказалась от интервью с экс-премьером Великобритании Борисом Джонсоном, потому что ей запретили делать запись или расшифровку разговора.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на саму Ригби в X

Детали: Интервью с Джонсоном для Sky News должны были записать 10 октября в английском городе Челтнем, где экс-премьер будет находиться в рамках продвижения своих мемуаров Unleashed ("Раскованный").

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"Я рассчитывала на интервью с Борисом Джонсоном в Челтнеме, но, к сожалению, не могу его сделать, поскольку мне не разрешено делать аудиозапись или расшифровку интервью", - указала журналистка.

Ригби сказала, что не может записывать интервью при таких ограничениях, и выразила сожаление, "что вынуждена отказаться".

Предыстория: 

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