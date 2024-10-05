В Гаити вооруженная банда убила 70 жителей города: среди жертв есть дети и женщины

Люди на рынке в Гаити, фото: Getty Images

В четверг утром в город Понт-Сонде, в сельскохозяйственном регионе Артибонит на западе Гаити ворвались члены банды, размахивая автоматическими винтовками. Они убили по меньшей мере 70 человек и заставили более 6000 человек бежать.

Источник: Reuters

Детали: Массовое убийство вызвало шок в стране, которая привыкла к вспышкам насилия.

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Лидер банды "Гран Гриф" Лаксон Элан взял на себя ответственность за массовое убийство, заявив, что это была месть за то, что гражданские оставались пассивными, в то время как полиция и группы самообороны убивали его солдат.

По данным Агентства ООН по вопросам миграции, около 6 270 человек покинули свои дома из-за этих нападений. Большинство из них нашли убежище в семьях, живущих в соседнем Сен-Марке и других городах, другие живут в импровизированных лагерях.

По словам местных властей, члены банды подожгли дома и транспортные средства, что стало одним из самых смертоносных нападений за последние годы в карибской стране, которая видела много массовых убийств и мало правосудия для их жертв.

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"Это одиозное преступление против беззащитных женщин, мужчин и детей является нападением не только на жертв, но и на весь гаитянский народ", - заявил премьер-министр Гарри Кониль в эфире телеканала, добавив, что силы безопасности усиливают охрану района.

Представитель национальной полиции Гаити сообщил агентству Reuters в пятницу вечером, что директор полиции, ответственный за департамент Артибонит, был заменен.

"Сейчас на месте находится подкрепление, чтобы удержать ситуацию под контролем, и силы безопасности контролируют ситуацию", - сказал представитель.

Убийства являются признаком обострения конфликта на Гаити, где вооруженные банды контролируют большую часть столицы Порт-о-Пренс и распространяются на соседние регионы, разжигая голод и оставляя сотни тысяч людей без крова. Обещанная международная поддержка продолжает задерживаться, а соседние страны депортируют мигрантов обратно в страну.

"Банда не встретила никакого сопротивления", - сообщила представитель Комиссии по диалогу и примирению для спасения долины Артибонит Бертиде Гораций, добавив, что полицейские остались на своих постах, возможно, считая, что члены банды превосходят их по количеству оружия.