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Генштаб: Враг потерял за сутки еще 1280 человек

Алена ИвашкивСуббота, 5 октября 2024, 07:49
Генштаб: Враг потерял за сутки еще 1280 человек
фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1280 россиян и уничтожили 72 вражеские артсистемы.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили 24.02.22 to 05.10.24:

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  • личного состава - около 659220 (+1280) человек,
  • танков - 8916 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 17658 (+31) ед,
  • артиллерийских систем - 19037 (+72) ед,
  • РСЗО - 1216 (+4) ед,
  • средства ПВО - 970 (+5) ед,
  • самолетов - 368 (+0) ед,
  • вертолетов - 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 16529 (+35),
  • крылатые ракеты - 2613 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,
  • специальная техника - 3344 (+11).

потери в войнеГенштабвойна
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