Генштаб: Враг потерял за сутки еще 1280 человек
Суббота, 5 октября 2024, 07:49
За минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1280 россиян и уничтожили 72 вражеские артсистемы.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.10.24 ориентировочно составили 24.02.22 to 05.10.24:
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- личного состава - около 659220 (+1280) человек,
- танков - 8916 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 17658 (+31) ед,
- артиллерийских систем - 19037 (+72) ед,
- РСЗО - 1216 (+4) ед,
- средства ПВО - 970 (+5) ед,
- самолетов - 368 (+0) ед,
- вертолетов - 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 16529 (+35),
- крылатые ракеты - 2613 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки / submarines - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 25905 (+85) ед,
- специальная техника - 3344 (+11).