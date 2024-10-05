В Николаеве крылатыми ракетами атакован объект инфраструктуры

Поздно вечером россияне атаковали Николаев крылатыми ракетами, есть попадания.

Источник: Николаевская ОВА

Детали: Уточняется, что около 22:27 враг атаковал инфраструктурный объект в городе Николаев.

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Россия била крылатыми ракетами типа Х-59/Х-69. Пострадавших нет.

Ранее, в 14:15, враг совершил артиллерийские обстрелы по открытой территории Галициновской громады неподалеку Николаева, без пострадавших.