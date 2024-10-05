Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Над тремя областями РФ сбивали украинские беспилотники

Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 08:52
Над тремя областями РФ сбивали украинские беспилотники
украинский бпла, фото: минцифры

Россия заявила, что их ППО работала над тремя областями из-за налета украинских БПЛА.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Оккупанты уверяют, что сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

Реклама:

В частности, над территорией Белгородской области – 7 БПЛА, над территорией Воронежской области – 1 БПЛА и еще 2 БПЛА якобы уничтожены над территорией Курской области.

Напомним: В ночь на субботу в Воронежской области России власти заявили об атаке беспилотников на несколько предприятий.

Росcиябеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Радикал" Ляшко стал комбатом

Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области

документЕвропа дала Украине срок до 9 декабря, чтобы решить проблемы "Укрэнерго", иначе – последствия

По Украине катится волна сообщений о минировании: полиция проверяет

РФ заочно осудила украинскую ведущую Янину Соколову "за призывы убивать россиян"

Россияне атаковали Одессу баллистикой: 1 человек погиб, 8 – ранены

Все новости...
Росcия
В Воронежской области России БпЛА атаковали несколько предприятий
СМИ: Западная разведка считает, что Россия получает от КНДР половину снарядов
На территории Румынии снова нашли обломки "Шахеда"
Последние новости
20:28
Bihus.Info: Семья заместителя Кличко при его каденции стала владельцами недвижимости по Киеву
20:23
ОВА: С начала 2024 года из оккупированной Херсонщины вернули 217 детей
20:20
биатлонЙоханнес Бе хочет побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед
20:14
Зеленский: Есть миллион дронов, которые были закуплены и поставлены на фронт
20:12
SpaceX запускает миссию NASA Europa Clipper к Юпитеру
20:10
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2024 год
20:09
Боррель: Миссию ЕС по обучению украинских военных продлят на два года
20:08
USDA улучшило прогноз производства и экспорта украинской пшеницы и ухудшило по кукурузе
20:07
Зеленский выступит на саммите ЕС, должен представить "план победы"
20:05
АРМА продало последние часы Медведчука
Все новости...
Реклама:
Реклама: