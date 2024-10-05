Над тремя областями РФ сбивали украинские беспилотники
Суббота, 5 октября 2024, 08:52
Россия заявила, что их ППО работала над тремя областями из-за налета украинских БПЛА.
Источник: Минобороны РФ
Детали: Оккупанты уверяют, что сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.
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В частности, над территорией Белгородской области – 7 БПЛА, над территорией Воронежской области – 1 БПЛА и еще 2 БПЛА якобы уничтожены над территорией Курской области.
Напомним: В ночь на субботу в Воронежской области России власти заявили об атаке беспилотников на несколько предприятий.