Над тремя областями РФ сбивали украинские беспилотники

Россия заявила, что их ППО работала над тремя областями из-за налета украинских БПЛА.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Оккупанты уверяют, что сбили 10 украинских БПЛА самолетного типа.

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В частности, над территорией Белгородской области – 7 БПЛА, над территорией Воронежской области – 1 БПЛА и еще 2 БПЛА якобы уничтожены над территорией Курской области.

Напомним: В ночь на субботу в Воронежской области России власти заявили об атаке беспилотников на несколько предприятий.