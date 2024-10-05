Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп призывает Израиль атаковать ядерные объекты Ирана

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 09:14
Трамп призывает Израиль атаковать ядерные объекты Ирана
getty images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Израилю следует нанести удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.

Источник: CNN, "Европейская правда"

Детали: Кандидат в президенты США сказал, что не согласен с тем, что президент Джо Байден посоветовал Израилю принять пропорциональные меры и не наносить удар по ядерным объектам.

Реклама:

"Они спросили (Байдена): "Что вы думаете об Иране? Вы бы ударили по Ирану?". И он сказал: "Только бы они не ударили по ядерному оборудованию". Ведь это то, что вы хотите ударить, верно? Я сказал: "По-моему, он ошибся. Разве это не то, по чему вы должны ударить?", – отметил он.

Байден надеется, что Израиль выберет взвешенный подход, который позволит ему отстоять свое право на ответный удар и одновременно избежать действий, которые могут вызвать дальнейшие ответные действия и ввергнуть регион в полномасштабную войну.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

РЕКЛАМА:

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

ИзраильТрампСШАядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bihus.Info: Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву

Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи

"Радикал" Ляшко стал комбатом

Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области

документЕвропа дала Украине срок до 9 декабря, чтобы решить проблемы "Укрэнерго", иначе – последствия

По Украине катится волна сообщений о минировании: полиция проверяет

Все новости...
Израиль
Байден не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке
Израиль нанес удар по Бейруту: целью мог быть преемник Насраллы
Израиль нанес авиаудар по Бейруту, есть погибшие – СМИ
Последние новости
20:47
"Укрсадвинпром": Повышение цен на алкоголь "выбьет" с рынка недобросовестных производителей
20:28
Bihus.Info: Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву
20:23
ОВА: С начала 2024 года из оккупированной Херсонщины вернули 217 детей
20:20
биатлонЙоханнес Бе хочет побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед
20:14
Зеленский: Есть миллион дронов, которые были закуплены и поставлены на фронт
20:12
SpaceX запускает миссию NASA Europa Clipper к Юпитеру
20:10
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда на 2024 год
20:09
Боррель: Миссию ЕС по обучению украинских военных продлят на два года
20:08
USDA улучшило прогноз производства и экспорта украинской пшеницы и ухудшило по кукурузе
20:07
Зеленский выступит на саммите ЕС, должен представить "план победы"
Все новости...
Реклама:
Реклама: