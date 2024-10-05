CNN: США не получили гарантий от Израиля, что атак на ядерные объекты Ирана не будет

В США заявили, что Израиль не дал никаких гарантий того, что удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку в начале этой недели не обсуждается.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Госдепа США, "Европейская правда"

Детали: Собеседник телеканала добавил, что "очень трудно сказать", воспользуется ли Израиль годовщиной нападений ХАМАС 7 октября для ответной атаки.

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"Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий", – сказал чиновник, отвечая на вопрос CNN, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не станут целью для ударов.

Американские официальные лица также пока не имеют ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

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После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.