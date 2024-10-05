Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

CNN: США не получили гарантий от Израиля, что атак на ядерные объекты Ирана не будет

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 10:00
CNN: США не получили гарантий от Израиля, что атак на ядерные объекты Ирана не будет
Разрушенный полицейский участок в Сдероте, Израиль, который захватили боевики ХАМАС, иллюстративное фото Getty Images

В США заявили, что Израиль не дал никаких гарантий того, что удары по ядерным объектам Ирана в ответ на массированную ракетную атаку в начале этой недели не обсуждается.

Источник: CNN со ссылкой на представителя Госдепа США, "Европейская правда"

Детали: Собеседник телеканала добавил, что "очень трудно сказать", воспользуется ли Израиль годовщиной нападений ХАМАС 7 октября для ответной атаки.

Реклама:

"Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий", – сказал чиновник, отвечая на вопрос CNN, заверил ли Израиль США, что ядерные объекты Ирана не станут целью для ударов.

Американские официальные лица также пока не имеют ясности относительно того, когда будет принято решение об ответе Израиля.

Как известно, 1 октября Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет, а президент США Джо Байден поручил американским военным помочь Израилю со сбиванием.

РЕКЛАМА:

После Белый дом заявил, что Тегеран столкнется с серьезными последствиями за масштабную ракетную атаку на Израиль.

Недавно Байден заявлял, что не верит в "тотальную войну" на Ближнем Востоке на фоне операций Израиля в Газе и Ливане и эскалации напряженности в отношениях с Ираном.

СШАИзраильИранядерное оружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ФутболЛига наций: Украина – Чехия. ОНЛАЙН

Bihus.Info: Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву

Зеленский заявил о фактическом включении в войну Северной Кореи

"Радикал" Ляшко стал комбатом

Зеленский: Россияне пятые сутки пытаются прорвать украинскую оборону в Курской области

документЕвропа дала Украине срок до 9 декабря, чтобы решить проблемы "Укрэнерго", иначе – последствия

Все новости...
США
Трамп призывает Израиль атаковать ядерные объекты Ирана
США выделили $157 млн на гуманитарную помощь в Ливане и регионе 
Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Последние новости
21:40
ФутболЛига наций: Украина – Чехия. ОНЛАЙН
21:36
НКРЭКУ заверяет, что оснований для остановки импорта электроэнергии нет
21:25
Франция требует освобождения своего гражданина, осужденного в России как "иноагента"
21:08
Германия заблокировала продажу оружия Израилю – СМИ
21:05
В нескольких областях Украины есть угроза ударных беспилотников
20:58
Из-за российского удара по Херсону погибли две пожилые женщины – ОВА
20:47
"Укрсадвинпром": Повышение цен на алкоголь "выбьет" с рынка недобросовестных производителей
20:28
Bihus.Info: Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву
20:23
ОВА: С начала 2024 года из оккупированной Херсонщины вернули 217 детей
20:20
биатлонЙоханнес Бе хочет побить рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена по количеству побед
Все новости...
Реклама:
Реклама: