В России прорвало еще одну дамбу – село разделено пополам

В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, которая снесла дорогу, соединяющую две части одного села.

Источник: глава администрации Шелаболихинского района Алтайского края Александр Шушунов, ТАСС, телеграм-канал Astra

Прямая речь Шушунова: "Дамбы ... не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху.

Реклама:

На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена".

Детали: СМИ пишут, что в селе живут больше трёх тысяч человек.

Напомним: В российском Уссурийске прорвало дамбу, несколько улиц затоплены, в городе звучала сирена и проводили эвакуацию.