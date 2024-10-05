В России прорвало еще одну дамбу – село разделено пополам
Суббота, 5 октября 2024, 12:12
В Шелаболихинском районе Алтайского края прорвало дамбу, которая снесла дорогу, соединяющую две части одного села.
Источник: глава администрации Шелаболихинского района Алтайского края Александр Шушунов, ТАСС, телеграм-канал Astra
Прямая речь Шушунова: "Дамбы ... не сдержали большой объём воды, накопившейся этим дождливым летом. И, как следствие, вся вода вышла в русло реки, которая разделяет Шелаболиху.
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На данный момент дорога, соединяющая обе части села, разрушена".
Детали: СМИ пишут, что в селе живут больше трёх тысяч человек.
Напомним: В российском Уссурийске прорвало дамбу, несколько улиц затоплены, в городе звучала сирена и проводили эвакуацию.