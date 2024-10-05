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В Польше задержали украинцев, которые помогали нелегалам пересекать границу

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 12:45
В Польше задержали украинцев, которые помогали нелегалам пересекать границу
ФОТО: ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА ПОЛЬШИ

В Польше задержали двух граждан Украины, которых подозревают в причастности к организации незаконного пересечения польско-белорусской границы.

Источник: Подляский отдел польской Пограничной службы, "Европейская правда"

Детали: Как указано, одного из украинцев задержали полицейские из Неборова на автостраде А2 в Лодзинском воеводстве.

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Еще одного подозреваемого польские правоохранители задержали в городе Еленя Гура.

Оба мужчины были обвинены Белостокской окружной прокуратурой в организации многократных пересечений государственной границы с нарушением законодательства.

На основании собранных по делу материалов Окружной суд Белостока-Южного применил к одному из граждан Украины меру пресечения в виде временного ареста сроком на 3 месяца.

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В отношении второго была определена мера пресечения в виде запрета выезда из страны и полицейского надзора с обязанностью появляться дважды в неделю в Городской отдел полиции.

За организацию незаконного пересечения границы Уголовный кодекс Польши предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Недавно в Паневежском и Кедайнском районах Литвы пограничники задержали двух граждан Украины, которых подозревают в попытках провезти в Западную Европу четырех гражданок Сомали за вознаграждение.

ПольшаукраинцыграницаБеларусь
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