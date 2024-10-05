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Силы обороны поразили три командных пункта РФ с помощью западных снарядов

Роман ПетренкоСуббота, 5 октября 2024, 14:20
Силы обороны поразили три командных пункта РФ с помощью западных снарядов
иллюстративное фото, генштаб

Силы обороны Украины в течение нескольких дней ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS поразили три командных пункта российских оккупантов.

Источник: Генштаб

Детали: По данным военных, нанесено успешное огневое поражение по командным пунктам 35-й и 27-й отдельных мотострелковых бригад, а также одному из командных пунктов 2-й общевойсковой армии вооруженных сил РФ.

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Дословно: "Боевую работу выполнили подразделения Воздушных сил и ракетных войск и артиллерии во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Поражение осуществлено ракетами Storm Shadow и реактивными снарядами GMLRS".

Вооруженные силыракетный удар
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