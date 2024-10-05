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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 16:18
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в Сумах
мероприятия по безопасности в Сумах, фото СБУ

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на территории всего города Сумы, в рамках которых возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан, осмотр автомобилей, территории и помещений общего пользования.

Источник: Служба безопасности Украины

 

Дословно: "Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасностные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним привлечены Национальная полиция, Военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия.

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Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Цель – предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины".

 

Детали: В СБУ уточнили, что во время проведения мероприятий по безопасности возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей. В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц, может проводиться их дополнительная проверка.

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Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа.

СумыСБУ
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