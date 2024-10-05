Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Херсоне: 4 пострадавших
Суббота, 5 октября 2024, 16:42
В результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе Херсона в субботу пострадали четверо гражданских.
Источник: Херсонская ОГА
Детали: Взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.
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Во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.
Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате сброса взрывчатки с БпЛА в Днепровском районе. 60-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Он находится под наблюдением врачей.