Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Херсоне: 4 пострадавших

В результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе Херсона в субботу пострадали четверо гражданских.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.

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Во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате сброса взрывчатки с БпЛА в Днепровском районе. 60-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Он находится под наблюдением врачей.