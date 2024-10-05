Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Херсоне: 4 пострадавших

Катерина ТищенкоСуббота, 5 октября 2024, 16:42
Россияне сбросили взрывчатку с дрона на гражданских в Херсоне: 4 пострадавших
иллюстративное фото Getty Images

В результате атаки вражеского дрона в Днепровском районе Херсона в субботу пострадали четверо гражданских.

Источник: Херсонская ОГА

Детали: Взрывные травмы и осколочные ранения получили 55-летний мужчина, а также женщины, 65 и 70 лет.

Реклама:

Во время удара пострадавшие находились на улице. Всех госпитализировали в больницу для оказания медпомощи.

Впоследствии стало известно о еще одном пострадавшем в результате сброса взрывчатки с БпЛА в Днепровском районе. 60-летний мужчина получил осколочное ранение плеча. Он находится под наблюдением врачей.

Херсонбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия бьет по украинским портам, чтобы подорвать международную поддержку Украины

Письма о "минировании": автор просит считать виновными журналисток "Радио Свобода"

футболУкраина сыграла тяжелую ничью с Чехией в Лиге Наций

Bihus.Info: Семья заместителя Кличко скупила кучу недвижимости по всему Киеву

фотоВ 3-й штурмовой рассказали, почему решили создавать рекламу с моделями

"Радикал" Ляшко стал комбатом

Все новости...
Херсон
Россияне ударили из артиллерии по Херсону – погиб мужчина
Зеленский об ударе РФ по Херсону: Все это можно остановить
Россияне утром ударили по рынку в Херсоне: 6 человек погибли, еще 6 пострадали
Последние новости
04:02
В результате российской атаки в Николаеве погиб человек, более 10 пострадавших
03:30
ISW: Россия бьет по украинским портам, чтобы подорвать международную поддержку Украины
02:40
В Николаеве прогремели взрывы до объявления воздушной тревоги – мэр
02:26
БоксТренер Фьюри объяснил, за счет чего британец хочет победить Усика в реванше
02:10
футболРеброва нужно увольнять: реакция соцсетей на матч Украина – Чехия
01:32
обновляется от 20:31Воздушные силы сообщили, каким регионам угрожают вражеские БпЛА
01:30
ЦАХАЛ: "Хезболла" выпустила 115 снарядов по территории Израиля
01:12
DeepState: Враг продвинулся в Торецке в Донецкой области
00:32
В Испании 26-летний британец сорвался со 192-метрового моста
00:08
Определился лучший игрок матча Украина – Чехия по версии SofaScore
Все новости...
Реклама:
Реклама: